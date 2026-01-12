Ultime ore di sereno | sul Lecchese incombono nuvole e pioggia
Oggi, lunedì 12 gennaio, il cielo nel Lecchese si presenta sereno e favorevole. Tuttavia, nelle prossime ore è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nuvole e piogge che interesseranno la regione tra martedì e mercoledì. È importante monitorare gli aggiornamenti per le eventuali variazioni del tempo, soprattutto nelle giornate successive.
Ultimo giorno con cielo sereno, oggi, lunedì 12 gennaio. Nelle prossime ore è in arrivo un peggioramento che porterà prima annuvolamenti tra martedì e mercoledì, e successivamente pioggia consistente. Le temperature massime caleranno da metà settimana, riassestandosi su valori intorno ai 5° C.Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Ultime ore di pioggia, poi torna il sereno: temperature ancora sopra la media
Leggi anche: Il tempo cambia: in arrivo pioggia e maltempo sul Lecchese
Ultime ore di sereno: sul Lecchese incombono nuvole e pioggia; Roma, Friedkin rassicura Gasp. Offerta alzata: Raspadori vicino.
Ultime ore di sereno: sul Lecchese incombono nuvole e pioggia - Da martedì cambiamento sostanziale delle condizioni meteo. leccotoday.it
RADIO TV SERIE A - Petrazzuolo: "Napoli consapevole della propria forza, Conte è sereno, le ultime sulla formazione, su Neres e sul mercato" @apetrazzuolo @SerieA x.com
Sulla Campania dopo le ultime precipitazioni della notte il cielo si è andato a rasserenare come da attese e la giornata si inaugurerà con cielo sereno o poco nuvoloso. Mattinata molto fredda su tante località della regione con minime che si aggirano o vanno - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.