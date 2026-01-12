Ultime ore di sereno | sul Lecchese incombono nuvole e pioggia

Oggi, lunedì 12 gennaio, il cielo nel Lecchese si presenta sereno e favorevole. Tuttavia, nelle prossime ore è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nuvole e piogge che interesseranno la regione tra martedì e mercoledì. È importante monitorare gli aggiornamenti per le eventuali variazioni del tempo, soprattutto nelle giornate successive.

RADIO TV SERIE A - Petrazzuolo: "Napoli consapevole della propria forza, Conte è sereno, le ultime sulla formazione, su Neres e sul mercato" @apetrazzuolo @SerieA x.com

Sulla Campania dopo le ultime precipitazioni della notte il cielo si è andato a rasserenare come da attese e la giornata si inaugurerà con cielo sereno o poco nuvoloso. Mattinata molto fredda su tante località della regione con minime che si aggirano o vanno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.