Ultime ore di sereno | sul Lecchese incombono nuvole e pioggia

Da leccotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 12 gennaio, il cielo nel Lecchese si presenta sereno e favorevole. Tuttavia, nelle prossime ore è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nuvole e piogge che interesseranno la regione tra martedì e mercoledì. È importante monitorare gli aggiornamenti per le eventuali variazioni del tempo, soprattutto nelle giornate successive.

Ultimo giorno con cielo sereno, oggi, lunedì 12 gennaio. Nelle prossime ore è in arrivo un peggioramento che porterà prima annuvolamenti tra martedì e mercoledì, e successivamente pioggia consistente. Le temperature massime caleranno da metà settimana, riassestandosi su valori intorno ai 5° C.Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Ultime ore di sereno: sul Lecchese incombono nuvole e pioggia

