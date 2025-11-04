Prodotti per l' igiene e per la casa Lions Club promuove una raccolta a favore dell’Emporio solidale

Sabato 8 novembre, al supermercato Conad di Ponte Abbadesse, il Lions Club Cesena organizzerà una raccolta di prodotti per l’igiene personale e della casa a sostegno dell’Emporio Solidale Il Barco.Nel corso della giornata, i soci del club inviteranno i clienti del supermercato a contribuire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

