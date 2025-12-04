Intelligenza Artificiale ecco come e perché lavorerà per il Comune di Firenze

Firenze, 4 dicembre 2025 - Un chatbot multilingue basato su Intelligenza artificiale generativa in grado di rispondere 24 ore su 24 alle domande dei cittadini; una protezione rafforzata contro i cyberattacchi; il miglioramento dell'efficienza operativa interna e lo sviluppo di digital twins per simulazioni avanzate nella pianificazione urbana e sociale. Questi alcuni dei progetti individuati dal Comune di Firenze per l'applicazione dell'Ia all'interno del Piano strategico per l'adozione dell'Intelligenza artificiale 2026-2028 promosso dall'assessorato all'innovazione guidato da Laura Sparavigna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intelligenza Artificiale, ecco come (e perché) lavorerà per il Comune di Firenze

