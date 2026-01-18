Il comitato del Nobel per la Pace ha ribadito che il premio assegnato a un singolo vincitore non può essere condiviso né trasferito, una regola fondamentale per preservare l’integrità del riconoscimento. Questa posizione chiarisce i limiti e le modalità di assegnazione, sottolineando l’importanza di assegnare il premio a individui o enti specifici, senza possibilità di redistribuzione o cessione, una prassi consolidata nel rispetto della missione del Nobel.

“Un vincitore del Premio Nobel per la Pace non può condividere il premio con altri, né trasferirlo una volta annunciato”. Il Comitato per il Premio Nobel per la Pace ha espresso forte indignazione in merito al gesto di María Corina Machado, che ha consegnato la sua medaglia a Donald Trump, definendo l’atto come una violazione delle norme che regolano il premio. La dichiarazione ufficiale del Comitato ha sottolineato con fermezza che un vincitore del Premio Nobel non può trasferire il premio ad altre persone né condividerlo, e che una volta che il premio è stato assegnato, esso non può essere revocato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’indignazione del comitato per il Nobel: “Un vincitore non può condividere il premio per la pace con altri, né trasferirlo”

Venezuela, comitato Nobel: “Il premio non può essere condiviso né trasferito”

La Fondazione Nobel ha precisato che il premio Nobel non può essere condiviso né trasferito, in risposta alle dichiarazioni di Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace 2025. La leader venezuelana aveva affermato di aver consegnato la medaglia al presidente americano Donald Trump in seguito all'intervento negli affari venezuelani. La nota sottolinea la natura indefettibile del riconoscimento, ribadendo le regole stabilite dall’istituzione.

La nota del Comitato Nobel: «Il premio non può essere ceduto, neanche simbolicamente»

Il Comitato Nobel ha ribadito che il titolo di Nobel per la Pace rimane strettamente personale e non può essere ceduto, neanche simbolicamente. Pur essendo possibile trasferire la proprietà della medaglia, il riconoscimento stesso rimane inalienabile, sottolineando l’importanza della sua individualità e del valore etico che rappresenta. Questa posizione chiarisce i limiti e le modalità di gestione di uno dei premi più prestigiosi al mondo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

www.afnews.info segnala che questa è da leggere assolutamente: Askatasuna, il quartiere al prefetto: "Sconcerto e indignazione per le modalità di sgombero" - Dura lettera firmata da "Le famiglie del quartiere" e dal "Comitato Genitori dell'istituto comprensivo - facebook.com facebook