La Fondazione Nobel ha precisato che il premio Nobel non può essere condiviso né trasferito, in risposta alle dichiarazioni di Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace 2025. La leader venezuelana aveva affermato di aver consegnato la medaglia al presidente americano Donald Trump in seguito all'intervento negli affari venezuelani. La nota sottolinea la natura indefettibile del riconoscimento, ribadendo le regole stabilite dall’istituzione.

La Fondazione Nobel risponde con una nota alla vincitrice del premio per la Pace del 2025, la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che ha detto di aver consegnato la sua medaglia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’intervento Usa nel Paese sudamericano che ha portato alla cattura del leader chavista Nicolas Maduro. “ Un vincitore non può condividere il premio con altri, né trasferirlo una volta annunciato. Un Premio Nobel per la Pace non può mai essere revocato. La decisione è definitiva e valida per sempre “, si legge nel comunicato. “Un vincitore del Premio Nobel per la Pace riceve due simboli centrali del premio: una medaglia d’oro e un diploma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, comitato Nobel: “Il premio non può essere condiviso né trasferito”

La nota del Comitato Nobel: «Il premio non può essere ceduto, neanche simbolicamente»

Il Comitato Nobel ha ribadito che il titolo di Nobel per la Pace rimane strettamente personale e non può essere ceduto, neanche simbolicamente. Pur essendo possibile trasferire la proprietà della medaglia, il riconoscimento stesso rimane inalienabile, sottolineando l’importanza della sua individualità e del valore etico che rappresenta. Questa posizione chiarisce i limiti e le modalità di gestione di uno dei premi più prestigiosi al mondo.

Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato»

Il comitato del Nobel ha chiarito che il Premio per la Pace, una volta assegnato, non può essere revocato, condiviso o trasferito. Questa regola vale anche nel caso di proposte insolite, come quella di Machado che offre il suo Nobel a Trump. La decisione del comitato rimane definitiva e rappresenta un principio fondamentale del prestigioso riconoscimento internazionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nobel Prize Committee makes MAJOR Trump announcement

Il gesto della leader dell’opposizione venezuelana, in visita alla Casa Bianca, viene smorzato dal comitato di Oslo: “Una medaglia può passare di mano, ma non il titolo” - facebook.com facebook

Venezuela, María Corina Machado regala a Trump la medaglia del Nobel per la pace, il comitato: "Il vincitore non cambia". L'omaggio alla Casa Bianca x.com