L’impiego in banca e l’amore per le note Eterno Réségù conquista Monaco

Lucio Mosè Benaglia, nato a Valbrembo nel 1960, ha avviato la sua carriera bancaria trasferendosi in Germania con la Banca Popolare. Parallelamente, ha coltivato una passione per la musica, in particolare per le note. La sua storia combina esperienza nel settore finanziario e una dedizione duratura alla musica, dimostrando un equilibrio tra professione e passione che gli ha permesso di ottenere riconoscimenti internazionali, come il successo a Monaco con «Eterno Réségù».

C’è un suono, una sinfonia antica che non muore, che resiste all’asfalto di Monaco, alla neve delle Alpi Bavaresi e al frastuono di una vita spesa tra note e numeri. È il suono di casa, il suono della lingua madre che, per Lucio Mosè Benaglia, bergamasco di Valbrembo trapiantato in Baviera da oltre trent’anni, si è fatto di recente mottetto classico, composto sul testo di una propria poesia e cantato da un coro tedesco. È l’ultima, sorprendente, declinazione dell’amore per la sua terra, concretizzata in «Eterno Réségù», una composizione in dialetto bergamasco che ha debuttato con successo in una chiesa del capoluogo bavarese, dimostrando che il legame con la propria terra non conosce frontiere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

