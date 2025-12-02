L' eterno Vardy trascina la Cremonese alla conquista di Bologna
Chi pensava che l'exploit della Cremonese fosse un fuoco di paglia si sarà ricreduto. I grigiorossi hanno vinto sul campo del Bologna, una delle squadre più informa del campionato. Al Dall'Ara è stata decisiva la doppietta di Jamie Vardy, l'eterno bomber inglese, protagonista assoluto della serata. L'ex attaccante del Leicester si porta a quota 4 reti e mette in ginocchio la squadra di Vincenzo Italiano, che per la prima volta quest'anno perde in casa. La squadra di Nicola confeziona lo scherzetto ai felsinei salendo a più sette dalla zona retrocessione. L'obiettivo è ancora lontano, ovviamente, ma a Cremona si può sognare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
La Cremonese batte il Bologna al Dall’Ara: 1-3 grazie alla doppietta di un eterno Jamie Vardy - facebook.com Vai su Facebook
L'eterno Vardy trascina la Cremonese alla conquista di Bologna - Doppietta per l'inglese e tre punti d'oro per gli uomini di Nicola in chiave salvezza sul campo di una delle squadre più in forma del campionato ... Lo riporta ilgiornale.it
Tonfo Bologna, Vardy zittisce il Dall’Ara da leader: doppietta nel 3-1 Cremonese - Prima doppietta in Serie A dell'ex Leicester che riporta Nicola al successo, Orsolini non basta ad Italiano che fallisce l'aggancio al secondo posto ... Riporta tuttosport.com
Top e Flop di Bologna-Cremonese: Vardy redivivo, doppietta da trascinatore al Dall'Ara. Disastro Casale - Vardy show contro Italiano, doppietta per l'ex Leicester. Scrive sport.virgilio.it
Il Bologna si ferma sul più bello: show di Vardy, la Cremonese passa al Dall'Ara - 1 (tra i grigiorossi doppietta dell'inglese) e mancano l'aggancio a Inter e Roma, restando a - Si legge su msn.com
Vardy avvicina il gol, Zaniolo lo trova: Cremonese-Udinese finisce 1-1 - Dopo aver sbloccato subito il punteggio con Terracciano ed aver dominato gli ... Come scrive repubblica.it
Vardy illude la Cremonese, Brescianini salva l’Atalanta di Juric: pari tra Dea e grigiorossi allo Zini - La Cremonese sogna con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma l’Atalanta trova il pari con Brescianini: finisce 1- fanpage.it scrive