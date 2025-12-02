L' eterno Vardy trascina la Cremonese alla conquista di Bologna

Chi pensava che l'exploit della Cremonese fosse un fuoco di paglia si sarà ricreduto. I grigiorossi hanno vinto sul campo del Bologna, una delle squadre più informa del campionato. Al Dall'Ara è stata decisiva la doppietta di Jamie Vardy, l'eterno bomber inglese, protagonista assoluto della serata. L'ex attaccante del Leicester si porta a quota 4 reti e mette in ginocchio la squadra di Vincenzo Italiano, che per la prima volta quest'anno perde in casa. La squadra di Nicola confeziona lo scherzetto ai felsinei salendo a più sette dalla zona retrocessione. L'obiettivo è ancora lontano, ovviamente, ma a Cremona si può sognare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

