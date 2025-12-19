Il Capitini a Montecitorio Con una proposta di legge

Il Capitini di Montecitorio si distingue ancora una volta, questa volta con una proposta di legge vincente. L’istituto si aggiudica il primo premio in Toscana nel prestigioso concorso nazionale

L'istituto Capitini vince il primo premio in Toscana nel prestigioso concorso nazionale "Giornata di formazione a Montecitorio", bandito dalla Camera dei deputati per l'anno scolastico 2025-2026. Gli studenti portano a Montecitorio una proposta di legge di iniziativa popolare sull'educazione affettiva. "Un primato assoluto – commentano con soddisfazione dal Capitini –. Solo una scuola per regione è stata selezionata dal Comitato di valutazione della Camera dei deputati per vivere l'esperienza parlamentare. Un successo che travalica i confini regionali e arriva nel cuore delle istituzioni italiane".

