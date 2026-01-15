liberi di scegliere presentazione della proposta di legge

Il 15 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la presentazione della proposta di legge “Liberi di scegliere”, promossa da Lorenzo Fontana. L’evento offrirà un’occasione per approfondire i contenuti e gli obiettivi di questa iniziativa legislativa, che mira a garantire maggiore libertà di scelta ai cittadini.

Lorenzo Fontana ROMA – Giovedì 15 gennaio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione della proposta di legge “Liberi di scegliere”. Saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Intervengono Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione Libera, Piero Gaeta, Procuratore generale della Corte di Cassazione, l’attore Alessandro Preziosi e la magistrata Alessandra Cerreti. Conclusioni a cura di Vincenza Rando, senatrice e coordinatrice del Comitato “Cultura della legalità e protezione dei minori”, Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

