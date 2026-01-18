Lezioni sulla Palestina a scuola bufera sul liceo Marco Polo | Educazione civica senza pluralismo

Al Liceo Marco Polo di Venezia è stato avviato un ciclo di lezioni sulla Palestina, dedicato all’attuale situazione, alla storia e alla cultura palestinese. La proposta, volontaria, si inserisce nel percorso di educazione civica dell’istituto. Tuttavia, la scelta ha suscitato polemiche, sollevando questioni sul pluralismo e sull’imparzialità dell’insegnamento. Questa iniziativa evidenzia il dibattito sulla presenza di contenuti politici e culturali nelle attività scolastiche.

Un vero e proprio ciclo di iniziative scolastiche sulla Palestina all'interno di una scuola. È questo quanto si evince dalla circolare del Liceo Artistico Marco Polo di Venezia: è stata infatti accolta la proposta di dedicare, su base volontaria, la programmazione di educazione civica nell'istituto "all'attuale situazione in Palestina, alla storia e alla cultura palestinese". Il tutto allegando i vari appuntamenti che prevedono mostre, come quella dal titolo "l'arte come forma di decolonializzazione", presentazioni di libri, come "il suicidio di Israele" e proiezioni di film in diverse sedi, tra cui figura "Emergency" ed è lì che scrivono che "sarà possibile offrire un contributo volontario per i progetti di Emergency".

