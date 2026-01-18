Nella puntata di questa sera de L'Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai 1, tre concorrenti – Federico, Francesco e Laura – si sono qualificati per il Triello. Tra loro, Francesco si è distinto, arrivando tra i finalisti del quiz televisivo. Un momento importante che conclude una fase di giochi e sfide, portando i partecipanti verso la finale.

Federico, Francesco e Laura i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 18 gennaio. Ai Cento secondi, invece, il duello è stato tra Francesco e Federico. Mentre a spuntarla alla fine è stato Francesco, che così si è seduto per la terza volta al tavolo della ghigliottina. Di 170mila euro il montepremi iniziale, che poi è sceso a 21.250 euro dopo vari dimezzamenti. Le cinque parole da collegare erano: base, occulta, forno, economica e tiro. Il campione ci ha ragionato su un minuto e poi ha puntato tutto sulla parola Posizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "ogni sera con 'sto gigante...": Francesco travolto

Leggi anche: Boom per L’Eredità di Marco Liorni: la Rai premia il game show con una versione del sabato sera

Leggi anche: "Francesco, fratello di ogni creatura": spettacolo con Giulio Scarpati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Martin Luther King Jr. Day a Boston Ogni anno, il terzo lunedì di gennaio si celebra l'eredità di Martin Luther King Jr. durante la festa federale del MLK Jr.DAY. Diverse iniziative a Boston vogliono sostenere l'armonia tra la popolazione della Greater Boston pro - facebook.com facebook