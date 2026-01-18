L' Eredità ogni sera con ' sto gigante | Francesco travolto

Da liberoquotidiano.it 18 gen 2026

Nella puntata di questa sera de L'Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai 1, tre concorrenti – Federico, Francesco e Laura – si sono qualificati per il Triello. Tra loro, Francesco si è distinto, arrivando tra i finalisti del quiz televisivo. Un momento importante che conclude una fase di giochi e sfide, portando i partecipanti verso la finale.

Federico, Francesco e Laura i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 18 gennaio. Ai Cento secondi, invece, il duello è stato tra Francesco e Federico. Mentre a spuntarla alla fine è stato Francesco, che così si è seduto per la terza volta al tavolo della ghigliottina. Di 170mila euro il montepremi iniziale, che poi è sceso a 21.250 euro dopo vari dimezzamenti.  Le cinque parole da collegare erano: base, occulta, forno, economica e tiro. Il campione ci ha ragionato su un minuto e poi ha puntato tutto sulla parola Posizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

