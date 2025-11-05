Boom per L’Eredità di Marco Liorni | la Rai premia il game show con una versione del sabato sera

Rai1 può sorridere: L’Eredità di Marco Liorni continua a conquistare il pubblico televisivo, diventando non solo il preserale più seguito, ma anche uno dei programmi di punta della rete ammiraglia. Il game show storico di Rai1, infatti, ha registrato numeri impressionanti che confermano il suo primato assoluto nella fascia oraria. Lunedì 3 novembre, il programma condotto da Liorni ha toccato cifre da record: la “Ghigliottina” ha superato i 5 milioni di telespettatori con uno share del 27,7%, staccando nettamente Avanti un Altro! di Paolo Bonolis su Canale 5, fermo a 3,5 milioni di spettatori e il 19,5% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Boom per L’Eredità di Marco Liorni: la Rai premia il game show con una versione del sabato sera

