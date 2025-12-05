Francesco fratello di ogni creatura | spettacolo con Giulio Scarpati

Tre date per lo spettacolo con Giulio Scarpati, nel ruolo di narratore, dal titolo "Francesco, fratello di ogni creatura". Un viaggio teatrale tra voce, musica e movimento che emoziona e ispira presentato da Centropalco Academy, in collaborazione con Federcori, museo delle Genti d’Abruzzo e con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

CENTROPALCO ACADEMY, in collaborazione con FEDERCORI, il Museo delle Genti d’Abruzzo e con il patrocinio della Regione Abruzzo, presenta “FRANCESCO – fratello di ogni creatura”, un viaggio teatrale tra voce, musica e movimento che emoziona e i - facebook.com Vai su Facebook

