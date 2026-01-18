Malen segna all’esordio ma l’arbitro annulla | cos’è successo in Torino-Roma

Durante la partita Torino-Roma di oggi, Donyell Malen ha segnato il suo primo gol con la maglia giallorossa, ma l’arbitro ha annullato l’azione per fuorigioco. L’episodio ha attirato l’attenzione, inserendosi tra le altre decisioni arbitrali della giornata. Di seguito, un’analisi degli eventi e delle scelte arbitrali che hanno caratterizzato questa partita.

(Adnkronos) – Gol ed episodi arbitrali in Torino-Roma. Oggi, domenica 18 gennaio, i giallorossi si sono visti annullare il primo gol con la maglia romanista di Donyell Malen, appena arrivato in prestito con opzione di riscatto dall'Aston Villa, per fuorigioco. Succede tutto al 23' del primo tempo: Malen riceve palla da Dybala al vertine sinistro dell'area di rigore, coverge superando un difensore e batte Paleari sul palo lontano. La Roma esulta, l'arbitro Chiffi però viene richiamato dal Var, che sta controllando proprio la posizione di partenza dell'olandese. Le immagini infatti mostrano che, al momento del passaggio in profondità di Dybala Malen si trova di mezza spalla avanti rispetto all'ultimo difensore del Torino. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Pulisic segna il pari, arbitro annulla per tocco di mano: polemiche in Milan-Genoa

Leggi anche: Gol annullato David: rete clamorosa del canadese, ma l'arbitro annulla il raddoppio bianconero! Che cosa è successo allo Stadium Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. 26' - GOL ROMA: dopo il gol annullato, Malen segna nuovamente e sigla la sua prima rete in Serie A x.com 26' ROMA 1 TORINO NIENTE COME NON DETTOOOOO. MALEN SEGNA ANCORA E ORA E' TUTTO VALIDO. COME SI CAPISCONO QUEI DUE: ASSE DI FUOCO TRA DYBALA E MALEN #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

