Pulisic segna il pari arbitro annulla per tocco di mano | polemiche in Milan-Genoa
Durante la partita tra Milan e Genoa, un gol di Christian Pulisic è stato annullato dall'arbitro a causa di un tocco di mano, suscitando discussioni tra tifosi e commentatori. L'episodio rappresenta un altro esempio delle decisioni arbitrali che influenzano il corso della stagione, alimentando polemiche nel campionato italiano. La partita prosegue con le tensioni legate alle interpretazioni delle regole sul campo.
(Adnkronos) – Polemiche in Milan-Genoa. Ennesimo caso arbitrale di questo campionato nel posticipo della 19esima giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, con un gol annullato a Christian Pulisic per tocco di mano. Succede tutto al 58', con il risultato di 0-1 in favore del Grifone: su calcio d'angolo Gabbia spizza sul primo palo e prolunga . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
