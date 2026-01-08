Pulisic segna il pari arbitro annulla per tocco di mano | polemiche in Milan-Genoa

Durante la partita tra Milan e Genoa, un gol di Christian Pulisic è stato annullato dall'arbitro a causa di un tocco di mano, suscitando discussioni tra tifosi e commentatori. L'episodio rappresenta un altro esempio delle decisioni arbitrali che influenzano il corso della stagione, alimentando polemiche nel campionato italiano. La partita prosegue con le tensioni legate alle interpretazioni delle regole sul campo.

Rigore per il Milan, Pulisic calcia alto: cos’è successo - Milan, l’arbitro Guida ha fischiato un rigore per i rossoneri: dagli 11 metri, Pulisic calcia alto Momento delicato nel big match tra Juventus e Milan. gianlucadimarzio.com

A Torino il Milan vince 3-2 CRONACA e FOTO Pulisic entra e con una doppietta ribalta tutto - Saelemaekers rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per lo statunitense, che controlla e calcia con il sinistro, battendo Israel. ansa.it

A Dicembre come a Gennaio...segna sempre lui Cristian Pulisic! Le statistiche dell'americano in rossonero sono da applausi chris resta il talismano del Milan Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook

Il primo gol del Milan nel 2025 lo segna Christian Pulisic. L’ultimo gol rossonero del 2025 lo segna ancora Christian Pulisic. Buon inizio, buona fine. E in mezzo Rigore alla Juve in Supercoppa (2 gennaio), doppiette a Lecce e Torino, gol in 10 vs 11 a Zaga x.com

