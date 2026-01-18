Le note di Rtc Auguri Domingo E la voce di Borsi
Questa domenica su Rete Toscana Classica (FM 93.300 - canale 720 digitale terrestre), alle 17, ascolta
PRATOi I nostri consigli per l’ascolto di musica d’arte su Rete Toscana Classica (Fm 93.300-canale 720 digitale terreste) questa domenica si incontrano con la proposta di una anomala formula di poemetto lirico per voce e quartetto d’archi: Il tramonto di Respighi (alle 17.28) da una poesia di Shelley; merita l’ascolto questa scena (d’opera) per la voce incantevole di Maria Luigia Borsi, soprano pucciniana a suo tempo ospite della associazione pratese dedicata al musicologo Roberto Fioravanti. Legami pratesi (alle 20.47) con il pianoforte di Pietro De Maria per Il clavicembalo ben temperato - 24 Preludi e Fughe di Bach. 🔗 Leggi su Lanazione.it
