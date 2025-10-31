Pizzicata al volante con la patente revocata da nove anni

Una donna di 53 anni residente a Padova è stata sanzionata dalla Polizia Locale della Federazione per aver guidato senza assicurazione e con la patente sospesa da ben nove anni. I fatti risalgono allo scorso primo settembre, quando la squadra motociclisti ha notato il veicolo a Camposampiero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Guida con patente revocata, denunciato un 52enne recidivo - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri di Casalmaggiore mentre si trovava al volante nonostante un provvedimento di revoca emesso nel 2007. Si legge su laprovinciacr.it

Investì 16enne, aveva patente revocata, convalidato l'arresto - Gioacchino Sacco, il quarantanovenne originario di Cassino che la sera prima di Ferragosto, a Terracina, ha investito e ucciso il sedicenne Federico Salvagni senza fermarsi a prestare soccorso, era al ... Lo riporta ansa.it

Guida da 7 anni con patente revocata, già fermato il giorno prima, passa col rosso: denunciato - Alla guida da 7 anni con patente revocata, già fermato il giorno prima in un comune vicino, l’indomani è ancora al volante e passa con il rosso: bloccato ... Lo riporta ilnotiziario.net