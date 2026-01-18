Federica Torzullo, funzionaria delle Poste scomparsa dall’8 gennaio, è stata trovata in circostanze che sembrano indicare un possibile tragico epilogo nella zona industriale di Anguillara. Le condizioni del suo corpo sono al centro delle indagini, mentre si cercano di chiarire i motivi di questa scomparsa e degli eventi che l’hanno portata a questa conclusione.

Le ricerche di Federica Torzullo, funzionaria delle Poste scomparsa dall’8 gennaio, hanno avuto un possibile tragico epilogo nella zona industriale alle porte di Anguillara. Nella mattinata di domenica, all’interno della sede operativa della ditta riconducibile al marito Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, è stato rinvenuto un cadavere sepolto nel terreno dell’area aziendale. Il ritrovamento, avvenuto non lontano dalla villetta di via Costantino dove la coppia viveva, ha segnato un punto di svolta nelle indagini sulla donna di 41 anni. Cosa sappiamo. Federica Torzullo scomparsa, la scoperta choc. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Le condizioni del corpo”. Federica Torzullo, shock nella ditta del marito

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un corpo nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

Trovato il corpo di Federica Torzullo, pezzi del cadavere nella ditta del marito

Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto all’interno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia. La donna, 41 anni, scomparsa il 9 gennaio, è stata trovata morta con parti del suo cadavere. La scoperta chiude un’indagine complessa, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e ha suscitato profonda commozione nella comunità locale.

