trovato il corpo di federica torzullo pezzi del cadavere nella ditta del marito

Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto all’interno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia. La donna, 41 anni, scomparsa il 9 gennaio, è stata trovata morta con parti del suo cadavere. La scoperta chiude un’indagine complessa, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e ha suscitato profonda commozione nella comunità locale.

Anguillara Sabazia, 18 gennaio 2026 – Si è risolto nel peggiore dei modi il giallo di Federica Torzullo, la mamma 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio scorso. Il corpo è stato trovato nei locali dell’azienda del marito, che ha una ditta di movimentazione terra. I carabinieri sono ancora dentro la struttura. Risulta che al momento sia stato rinvenuta solo una parte del cadavere Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta. Un corpo è stato rinvenuto, e una mano emergerebbe dal terreno, che potrebbe appartenere alla donna. Le autorità stanno investigando sulla vicenda, che si è sviluppata all’interno dell’azienda del marito. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

