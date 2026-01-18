scomparsa federica torzullo trovato un corpo nella ditta del marito claudio carlomagno

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

Il caso della scomparsa di Federica Torzullo pare avviarsi verso la conclusione: nella mattina di domenica 10 gennaio un cadavere è stato rinvenuto nella ditta di proprietà del marito Claudio Carlomagno, già accusato di omicidio volontario. Sono in corso gli esami sulla salma al fine di identificarla. Il giorno precedente, nella casa della coppia e nell'auto dell'uomo, erano state trovate tracce di sangue.

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo continuano, con l'esame del DNA sulle tracce di sangue rinvenute nella casa e nell'auto del marito, Claudio Carlomagno. La procura sta valutando tutti gli elementi per chiarire quanto accaduto, mentre si attendono sviluppi nelle indagini. La vicenda resta sotto stretta osservazione, nel rispetto della privacy e della sensibilità delle persone coinvolte.

Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto all’interno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia. La donna, 41 anni, scomparsa il 9 gennaio, è stata trovata morta con parti del suo cadavere. La scoperta chiude un’indagine complessa, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e ha suscitato profonda commozione nella comunità locale.

