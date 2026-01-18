Lavori allo storico palazzetto di via Solazzi | torna operativo

Il palazzetto di via Solazzi, noto spazio storico dedicato alla scherma, è pronto a riaprire le proprie porte alla comunità. Dopo la conclusione dell’attività del Club Scherma e il trasferimento nella nuova

Lo storico palazzetto di via Solazzi, rimasto orfano del Club Scherma dopo il trasferimento nella nuova "Casa della Scherma", si prepara a riaprire le porte alla città. L’Amministrazione comunale ha infatti dato il via libera a interventi di ripristino essenziali per restituire la struttura alla piena operatività. Il problema principale riguardava la pavimentazione: "La rimozione delle pedane da scherma precedentemente installate – spiegano gli uffici di piazza Indipendenza - ha causato la presenza di fori sul pavimento della palestra, i quali ne compromettono l’integrità strutturale e rendono l’ambiente inutilizzabile per qualsiasi altra attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

