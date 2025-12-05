Torna operativo l’ufficio postale di Nociglia al via lavori in quello di Lequile

NOCIGLIA - È stato riaperto oggi l’ufficio postale di Nociglia, in Via Cassino, che torna a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it