Lavori alla pista non conclusi in tempo e Ils non operativo a pagare è la gente Alessandrini M5s annuncia interrogazione sull' aeroporto

Da ilpescara.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandrini del Movimento 5 Stelle ha annunciato un’interrogazione riguardo ai disagi presso l’aeroporto d’Abruzzo. Le criticità persistono a causa dei lavori ancora in corso e del sistema di assistenza all’atterraggio non funzionante, con ripercussioni sui passeggeri e sulla regolarità dello scalo. La situazione evidenzia come i ritardi nei lavori e l’assenza di un sistema operativo adeguato continuino a influire negativamente sull’esperienza dei viaggiatori.

«I disagi per i passeggeri dell’aeroporto d’Abruzzo si ripetono notte dopo notte e lo scalo abruzzese continua a funzionare a regime ridotto, con il sistema di assistenza all’atterraggio non operativo e i lavori di allungamento della pista non ancora terminati, nonostante l’annuncio del fine. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

