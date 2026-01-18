Lavori alla pista non conclusi in tempo e Ils non operativo a pagare è la gente Alessandrini M5s annuncia interrogazione sull' aeroporto

Alessandrini del Movimento 5 Stelle ha annunciato un’interrogazione riguardo ai disagi presso l’aeroporto d’Abruzzo. Le criticità persistono a causa dei lavori ancora in corso e del sistema di assistenza all’atterraggio non funzionante, con ripercussioni sui passeggeri e sulla regolarità dello scalo. La situazione evidenzia come i ritardi nei lavori e l’assenza di un sistema operativo adeguato continuino a influire negativamente sull’esperienza dei viaggiatori.

L'aeroporto d'Abruzzo continua a registrare disagi causati da lavori non ancora completati e dall'assenza del sistema ILS attivo, compromettendo la regolarità delle operazioni. Alessandrini del M5s ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti e soluzioni definitive. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull'efficienza delle attività aeroportuali, richiedendo interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

