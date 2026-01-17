Aeroporto d’Abruzzo disagi senza fine | Alessandrini M5s presenta interrogazione

L’aeroporto d’Abruzzo continua a registrare disagi causati da lavori non ancora completati e dall’assenza del sistema ILS attivo, compromettendo la regolarità delle operazioni. Alessandrini del M5s ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti e soluzioni definitive. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza delle attività aeroportuali, richiedendo interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

«Lavori non conclusi e sistema ILS ancora inattivo: l’aeroporto d’Abruzzo continua a operare in condizioni inaccettabili». A dirlo è Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che annuncia un’interrogazione in aula dopo l’ennesima notte di disagi per i passeggeri.«Era stato detto che l’allungamento della pista sarebbe terminato entro il 31 dicembre 2025, ma siamo nel 2026 e lo scalo non è pienamente operativo. I passeggeri restano bloccati, i voli vengono dirottati e la responsabilità è tutta di chi governa», incalza Alessandrini.Nella notte tra venerdì e sabato, diversi voli da e per Bergamo, Malpensa, Breslavia e Valencia hanno subito ritardi, riprogrammazioni e trasferimenti verso altri aeroporti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Disagi all’aeroporto d’Abruzzo, voli Ryanair dirottati nella notte Leggi anche: Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, voli dirottati e ritardi: disagi per i passeggeri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Aeroporto d’Abruzzo, disagi e ritardi: interrogazione del M5S in Regione - «I disagi per i passeggeri dell’aeroporto d’Abruzzo si ripetono notte dopo notte e lo scalo continua a funzionare a regime ridotto ... laquilablog.it

Disagi per nebbia all'aeroporto d'Abruzzo, voli dirottati e ritardi - Ancora disagi, dirottamenti, ritardi e cancellazioni all'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia che negli ultimi ore è scesa sul territorio. ansa.it

AEREI Scarsa visibilità sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Valencia La notizia - facebook.com facebook

Disagi e dirottamenti all’aeroporto d’Abruzzo a causa della nebbia, un volo partito da Catania è stato fatto atterrare a Fiumicino x.com

