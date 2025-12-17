Gravi inadempienze nel cantiere dell' asilo di Borgotrebbia | risolto il contratto con l' impresa edile
L'amministrazione comunale di Borgotrebbia ha interrotto il rapporto con la ditta Costruire Srl a causa di gravi inadempienze nel cantiere dell'asilo. L'intervento, finanziato con i fondi del PNRR, subisce così un rallentamento, mentre si cercano soluzioni per garantire la ripresa dei lavori e il rispetto delle tempistiche previste.
L'Amministrazione comunale ha risolto, per grave inadempimento dell'impresa, il contratto con la ditta Costruire Srl, cui era stato affidato l'appalto per la realizzazione del nuovo polo per l'infanzia di Borgotrebbia, finanziato con i fondi della Missione 4 del Pnrr. «Una decisione irrevocabile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
