Lavinio lite in famiglia | 53enne arrestata dai carabinieri per lesioni e maltrattamenti sullòa madre

Lavinio, 18 gennaio 2026 – Una lite familiare degenerata in violenza ha portato all’arresto di una donna di 53 anni, gravemente indiziata dei reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato ad Anzio, nella frazione di Lavinio, dove sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. All’arrivo dei militari, l’attenzione si è concentrata sulla richiedente, una donna di 86 anni, che ha raccontato di essere stata colpita al capo dal telefono cellulare lanciato dalla figlia nel corso di una discussione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lite in famiglia, poi calci e pugni ai Carabinieri: arrestata 30enne

Una donna di 30 anni è stata arrestata a Cervia, in provincia di Ravenna, dopo aver avuto una lite in famiglia e aver aggredito con calci e pugni i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con l’arresto della donna straniera coinvolta.

