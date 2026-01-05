Lite in famiglia poi calci e pugni ai Carabinieri | arrestata 30enne

Una donna di 30 anni è stata arrestata a Cervia, in provincia di Ravenna, dopo aver avuto una lite in famiglia e aver aggredito con calci e pugni i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con l’arresto della donna straniera coinvolta.

Cervia (Ravenna), 5 gennaio 2026 – È finita in manette la donna straniera di 30 anni  che ieri pomeriggio, a Cervia, si è resa protagonista di un episodio alquanto concitato. A trarla in arresto sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, ritenendola responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a ufficiale o agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell’esercizio delle funzioni. La lite in famiglia. I fatti si sono verificati a Cervia, come detto, nel pomeriggio, quando i militari sono stati chiamati ad intervenire a seguito di una lite in famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

