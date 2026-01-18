Lautaro Martinez, protagonista della recente vittoria dell’Inter a Udine, ha sottolineato l'importanza della prestazione della squadra e ha espresso l’obiettivo di concentrarsi sulla Champions League. Dopo aver dimostrato determinazione e qualità in campo, il capitano nerazzurro si prepara ora alla prossima sfida europea, mantenendo un atteggiamento equilibrato e concentrato sugli obiettivi stagionali.

L’Inter passa a Udine con autorità e Lautaro Martinez si prende la scena, dentro e fuori dal campo. Il capitano nerazzurro non usa giri di parole nel post-partita: «Abbiamo messo tutto in campo e meritato la vittoria, giocando con qualità e facendo gol nel momento giusto». Una prestazione che profuma di spallata al campionato, pur senza perdere di vista gli altri obiettivi stagionali. La testa, inevitabilmente, corre già a martedì sera. A San Siro arriva l’ Arsenal per la penultima giornata del girone unico di UEFA Champions League. Lautaro lo sa: «C’è stanchezza, ma bisogna andare avanti. Il calendario è questo, dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Lautaro trascina l’Inter e guarda all’Arsenal: “Ora pensiamo alla Champions”

Inter, Chivu guarda all’Arsenal: scelte fatte per la notte Champions

Cristian Chivu e l’Inter si preparano alla sfida contro l’Arsenal in Champions League, un match che rappresenta un momento cruciale della stagione. Al Meazza, questa partita assume un valore particolare, segnando un punto di svolta nel cammino europeo del club. Le scelte fatte in vista di questa notte sono state attentamente ponderate, con l’obiettivo di affrontare al meglio un avversario di livello e proseguire nel percorso continentale.

Champions League, occasione sprecata per l’Inter: ora tutto si decide contro Arsenal e Borussia

L'Inter affronta un momento difficile in Champions League dopo due sconfitte consecutive, rendendo più complesso il percorso nel torneo. La squadra deve ora concentrarsi sulle prossime sfide contro Arsenal e Borussia, decisive per le sorti della qualificazione, in un contesto in cui ogni punto sarà fondamentale per mantenere vive le speranze europee.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il Capitano trascina la Capolista: vittoria pesantissima dell'Inter a Udine! L'assist di Pio, il gol di Lautaro, una difesa strenua nel finale e tre punti d'oro: i nerazzurri vincono di misura contro l'Udinese e consolidano il primo posto in classifica, in attesa delle altr - facebook.com facebook

Il Capitano trascina la Capolista: vittoria pesantissima dell'Inter a Udine L'assist di Pio, il gol di Lautaro, difesa strenua nel finale e tre punti d'oro: i nerazzurri vincono di misura contro l'Udinese e consolidano il primo posto in classifica, in attesa delle altre x.com