Inter Chivu guarda all’Arsenal | scelte fatte per la notte Champions

Cristian Chivu e l’Inter si preparano alla sfida contro l’Arsenal in Champions League, un match che rappresenta un momento cruciale della stagione. Al Meazza, questa partita assume un valore particolare, segnando un punto di svolta nel cammino europeo del club. Le scelte fatte in vista di questa notte sono state attentamente ponderate, con l’obiettivo di affrontare al meglio un avversario di livello e proseguire nel percorso continentale.

Per Cristian Chivu non è una partita come le altre. La sfida di Champions League contro l'Arsenal, al Meazza, viene letta internamente come un bivio stagionale, uno di quegli appuntamenti che indirizzano il percorso europeo più delle parole e delle proiezioni. Le scelte, infatti, sono già state prese. I veri dubbi, semmai, sono rimandati al campionato. La notte europea come priorità assoluta. L'Inter arriva all'incrocio con l'Arsenal con un'idea precisa: non snaturarsi, ma nemmeno rischiare. In porta ci sarà Yann Sommer, mentre la linea difensiva sarà costruita sull'esperienza. Francesco Acerbi guiderà il reparto centrale, affiancato da Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.

