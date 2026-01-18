Ladro seriale di e-bike in manette aveva collezionato colpi per oltre 20mila euro

Un ladro seriale di e-bike è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini, è emerso che l’individuo aveva effettuato circa sedici furti, causando danni per oltre 20mila euro. L’arresto rappresenta un importante passo avanti nella lotta ai reati legati al patrimonio e alla criminalità locale.

Aveva collezionato qualcosa come sedici furti (con un'attenzione particolare per le e-bike), per un danno complessivo di oltre 20mila euro. Ma non solo, in passato aveva collezionato anche accuse di lesioni personali e possesso di armi. Insomma, un soggetto capace di attirare l'attenzione delle.

