Quattro rapine in 10 minuti armato di pistola a Roma | preso il ladro seriale che aveva accumulato 10mila euro

Un quarantunenne romano è stato arrestato per dodici rapine tra supermercati e farmacie nel nord-ovest di Roma.

