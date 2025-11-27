Quattro rapine in 10 minuti armato di pistola a Roma | preso il ladro seriale che aveva accumulato 10mila euro

Un quarantunenne romano è stato arrestato per dodici rapine tra supermercati e farmacie nel nord-ovest di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

quattro rapine in 10 minuti armato di pistola a roma preso il ladro seriale che aveva accumulato 10mila euro

Quattro rapine in 10 minuti armato di pistola a Roma: preso il ladro seriale che aveva accumulato 10mila euro

quattro rapine 10 minutiQuattro rapine in 10 minuti armato di pistola a Roma: preso il ladro seriale che aveva accumulato 10mila euro - Un quarantunenne romano è stato arrestato per dodici rapine tra supermercati e farmacie nel nord- Scrive virgilio.it

