Una tragedia immane Antonella Clerici ritorna in tv tra le lacrime | dolore e rabbia

Il ritorno di Antonella Clerici in tv, dopo l’evento che l’ha colpita profondamente, rappresenta un momento di grande emozione. Oggi, 5 gennaio 2026, si riappropria della scena nello studio di E’ sempre mezzogiorno, affrontando con sobrietà e compostezza le emozioni che la accompagnano. La sua presenza si distingue per delicatezza e rispetto, riflettendo il suo impegno nel continuare a condividere con il pubblico momenti di quotidianità e umanità.

Antonella Clerici torna in diretta oggi, 5 gennaio 2026, nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e lo fa con un’emozione difficile da nascondere. Gli occhi sono lucidi fin dall’inizio della trasmissione, gli stessi occhi che, come ha sottolineato lei stessa, appartengono a un Paese ancora scosso dalla strage. Un rientro che non poteva essere solo televisivo, ma inevitabilmente umano, perché di fronte a una tragedia di questo tipo il silenzio diventa impossibile. La conduttrice apre la puntata con poche parole che danno subito il senso del clima e del peso che accompagna questo ritorno in diretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

