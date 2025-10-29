Autista ucciso il funerale di Marianella celebrato dal fratello Lacrime dolore e rabbia
Pistoia, 29 ottobre 2025 – Le note di “ Grazie Roma ” risuonano in chiesa. Raffaele amava il calcio e i giallorossi. E poi “Questi sono e resteranno per sempre. i migliori anni della nostra vita”. Una canzone tutt’altro che banale, come quella di Renato Zero, per ricordare quello il dolore di questi giorni. Emozioni che si sono viste e sentite tutte ieri mattina, nella chiesa di Cesano di Roma (non lontano dal Lago di Bracciano) dove si è svolto il funerale di Raffaele Marianella, il 65enne autista di pullman tragicamente ucciso in un agguato che alcuni supporters reatini hanno fatto al mezzo che riportava a Pistoia i tifosi della Baraonda Biancorossa dopo la partita di Serie A2 disputata contro la Rsr Sebastiani Rieti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I cestisti del Pistoia Basket e della JuVi Cremona hanno rinunciato a giocare le prime due azioni della partita prolungando così il minuto di silenzio per Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia.
"Era il sasso più appuntito": autista ucciso nell'assalto ultrà, c'è l'intercettazione chiave
I funerali di Raffaele Marianella a Rieti: l'ultimo saluto all'autista ucciso nell'assalto ultras al bus - Si sono svolti nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, 65 anni, autista del bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket ucciso nel
Rieti, i funerali dell'autista ucciso in provincia di Roma - È il giorno dei funerali di Raffaele Marianella, 65enne autista del Pistoia Basket ucciso nell'assalto al bus lo scorso 19 ottobre a Rieti da parte degli
Assalto al bus. L'ultimo saluto all'autista Raffaele Marianella ucciso nell'agguato - Per l'agguato sono finiti in cella, con l'accusa di omicidio volontario ag