autista ucciso il funerale di marianella celebrato dal fratello lacrime dolore e rabbia

Pistoia, 29 ottobre 2025 – Le note di “ Grazie Roma ” risuonano in chiesa. Raffaele amava il calcio e i giallorossi. E poi “Questi sono e resteranno per sempre. i migliori anni della nostra vita”. Una canzone tutt’altro che banale, come quella di Renato Zero, per ricordare quello il dolore di questi giorni. Emozioni che si sono viste e sentite tutte ieri mattina, nella chiesa di Cesano di Roma (non lontano dal Lago di Bracciano) dove si è svolto il funerale di Raffaele Marianella, il 65enne autista di pullman tragicamente ucciso in un agguato che alcuni supporters reatini hanno fatto al mezzo che riportava a Pistoia i tifosi della Baraonda Biancorossa dopo la partita di Serie A2 disputata contro la Rsr Sebastiani Rieti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

