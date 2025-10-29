La Yuasa Battery cerca i primi punti a Cisterna
Poco riposo e subito in campo con i punti in palio. Stasera la Yuasa Battery Grottazzolina scende in campo alle 20,30 a Cisterna per affrontare la terza giornata di campionato. Un tour de force che passa per il Lazio e che vede Grotta impegnata a centrare i primi punti della propria stagione. Ecco una prima occasione per muovere la classifica, al cospetto di un team costruito in maniera simile alla Yuasa, per lo meno sotto il profilo numerico, avendo rinnovato sette quattordicesimi del proprio roster e con l’obiettivo primario della permanenza in categoria. In panchina c’è il giovane tecnico Daniele Morato, esordiente in SuperLega, di cui è quest’anno anche il tecnico più giovane in assoluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
