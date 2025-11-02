La Yuasa Battery a Padova a caccia di punti

Yuasa Battery in campo oggi alle ore 17 alla Kioene Arena per affrontare Padova in un march che ormai è un classico fin dalla scorsa stagione tra campionato, playoff e anche torneo internazionale di Dubai. Si riparte a pochissimi giorni dalla trasferta di Cisterna che ha portato il primo punto ma lasciato anche tanto amaro in bocca perché ci poteva stare la vittoria. E a Padova non sarò semplice contro una squadra giovane come nella filosofia del club. Nuovi i palleggiatori con Todorovic e il ritorno di Zoppellari, invariati gli opposti Stefani e Masulovic, così come i liberi Diez e Toscani. Novità in banda dove, oltre al confermato Orioli, ci sono le novità Gardini, Held con Bergamasco dal giovanile; novità anche al centro con capitan Polo e il confermato Truocchio in affiancamento al bulgaro Nachev e allo statunitense McRaven.

