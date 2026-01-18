La Vis Pesaro annuncia l’acquisto di Piras, segnando un passo importante nel mercato di riparazione. Questa operazione mira a rafforzare la rosa e a riprendere il cammino dopo la recente sconfitta interna con l’Arezzo. L’arrivo del nuovo giocatore rappresenta un segnale di volontà di miglioramento e di rinnovamento per la squadra, con l’obiettivo di affrontare al meglio le prossime sfide del campionato.

Come per mettersi alle spalle il più in fretta possibile la pesante sconfitta interna con l’Arezzo e guardare avanti, la Vis ufficializza il primo acquisto sul mercato di riparazione. Operazione avviata la scorsa settimana e adesso conclusa a titolo definitivo: dal Catanzaro arriva Marcello Piras, classe 2004, definito giocatore fisico (1,90) e tatticamente duttile che predilige il gioco sulla fascia (piede destro) ed offre soluzioni in entrambe le fasi di gioco. Per lui un contratto fino al termine della stagione. Piras, cresciuto nel Costa Orientale Sarda in D, passato la scorsa estate al Catanzaro, è reduce dalle esperienze in prestito a Crotone (3 gettoni la scorsa stagione) e Sorrento, in Serie C: 7 presenze, tutte da titolare, con quest’ultima squadra nell’attuale stagione, prima di un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vis si consola con il mercato. È ufficiale l’acquisto di Piras

La Vis si consola con i due giovani Nazionali - Mariani e Bocs hanno ben figurato con le maglie di Italia under 18 e Lettonia under 21 e sono disponibili per lunedì a Pontedera In un periodo in cui la prima squadra non riesce a trovare quella ... ilrestodelcarlino.it

