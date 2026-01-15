Atalanta ufficiale l’acquisto di Raspadori | il comunicato della Dea Ecco con che numero giocherà
L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giacomo Raspadori, che torna in Serie A dopo sei mesi all’Atletico Madrid. Il club ha comunicato dettagli sul suo arrivo e il numero di maglia che indosserà nella nuova stagione. Questa operazione segna un importante rinforzo per l’attacco della squadra bergamasca, che continua a rafforzare la propria rosa con giocatori di esperienza e talento.
Dopo una parentesi di sei mesi in Spagna con l'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori fa ritorno in Italia. L'attaccante, numero 10 della Nazionale, è pronto a inaugurare la sua nuova esperienza con l'Atalanta.
