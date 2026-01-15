Atalanta ufficiale l’acquisto di Raspadori | il comunicato della Dea Ecco con che numero giocherà

L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giacomo Raspadori, che torna in Serie A dopo sei mesi all’Atletico Madrid. Il club ha comunicato dettagli sul suo arrivo e il numero di maglia che indosserà nella nuova stagione. Questa operazione segna un importante rinforzo per l’attacco della squadra bergamasca, che continua a rafforzare la propria rosa con giocatori di esperienza e talento.

Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli - L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato. tuttomercatoweb.com

UFFICIALE: Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore dell’Atalanta - Svezzato nel settore giovanile del Sassuolo, società con cui debutta in prima squadra, Raspadori fa l’esordio in Serie A, grazie a Roberto De Zerbi, proprio contro l’Atalanta nel 3- calcioatalanta.it

Ufficiale: Giacomo #Raspadori è un nuovo giocatore dell' #Atalanta x.com

