Atalanta ufficiale l’acquisto di Raspadori | il comunicato della Dea Ecco con che numero giocherà

Da calcionews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giacomo Raspadori, che torna in Serie A dopo sei mesi all’Atletico Madrid. Il club ha comunicato dettagli sul suo arrivo e il numero di maglia che indosserà nella nuova stagione. Questa operazione segna un importante rinforzo per l’attacco della squadra bergamasca, che continua a rafforzare la propria rosa con giocatori di esperienza e talento.

Atalanta, arriva l’ufficialità per Raspadori: il comunicato del club e il numero scelto per la nuova avventura Dopo una parentesi di sei mesi in Spagna con l’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori fa ritorno in Italia. L’attaccante, numero 10 della Nazionale, è pronto a inaugurare la sua nuova esperienza con l’Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato ufficialmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta ufficiale l8217acquisto di raspadori il comunicato della dea ecco con che numero giocher224

© Calcionews24.com - Atalanta, ufficiale l’acquisto di Raspadori: il comunicato della Dea. Ecco con che numero giocherà

Leggi anche: Genoa, adesso è ufficiale! Nuovo acquisto in dirigenza per il Grifone: ecco il ruolo che ricoprirà! Il comunicato ufficiale

Leggi anche: Atalanta, colpo da Dea: ecco Raspadori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

atalanta ufficiale l8217acquisto raspadoriL'Atalanta annuncia Raspadori: "Freccia tricolore per l'attacco, 100% nerazzurro" - In serata infatti è arrivato l'annuncio della società orobica che lo definisce "Freccia tricolore ... firenzeviola.it

atalanta ufficiale l8217acquisto raspadoriAtalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli - L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato. tuttomercatoweb.com

UFFICIALE: Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore dell’Atalanta - Svezzato nel settore giovanile del Sassuolo, società con cui debutta in prima squadra, Raspadori fa l’esordio in Serie A, grazie a Roberto De Zerbi, proprio contro l’Atalanta nel 3- calcioatalanta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.