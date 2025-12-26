Finita con Iannone con chi si consola Elodie la bomba gossip durante le feste di Natale | scoperta così

Da alcune settimane intorno a Elodie e Andrea Iannone si respira un’aria diversa, fatta di silenzi e assenze che non sono passate inosservate. Le voci di una possibile crisi tra la cantante e il pilota si sono fatte sempre più insistenti, alimentate dal fatto che i due non compaiono insieme da tempo, rompendo quella continuità di immagini e presenze pubbliche che aveva accompagnato la loro relazione. A rafforzare i sospetti ci hanno pensato le festività natalizie. In quei giorni Elodie ha condiviso sui social alcune fotografie che la ritraggono in famiglia, in un clima intimo e raccolto, ma senza traccia di Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

