Dopo la partita a Bologna, la moglie di Commisso, Catherine, e il figlio Giuseppe hanno chiamato il direttore generale Ferrari, condividendo il loro pensiero:

Appena finita la partita di Bologna Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale della Fiorentina, Ferrari per fare i complimenti al tecnico Vanoli e tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine, nella vittoria esterna di Bologna. “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”, hanno detto Catherine e Giuseppe Commisso. Negli spogliatoi Vanoli e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso in memoria del presidente scomparso ieri a New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La telefonata della moglie di Commisso, il coro del gruppo: "Rocco! Rocco!". Emozioni viola

Un altro dramma viola: è morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

La Fiorentina piange la perdita del presidente Rocco Commisso, figura centrale nella gestione del club negli ultimi anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la comunità di Firenze, che si prepara ad affrontare questo momento di lutto e riflessione.

Addio Rocco Commisso. I ricordi della sua vita in Viola

Rocco Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio, ha lasciato il suo segno alla Fiorentina, acquistando la squadra nel 2019. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per i tifosi. In questa breve riflessione, si ricorda il percorso e l’impatto di un imprenditore che ha dedicato parte della sua vita alla Viola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ciò non toglie che mandare in onda la telefonata privata della moglie di Sangiuliano fosse una violazione. Oltre che una maialata. #Report x.com

Scomparsi dopo il salvataggio: “Siamo sulla scialuppa, state tranquilli”, l'ultima telefonata di Giuseppe Mancuso alla moglie al largo di #Otranto. Da allora nessuna traccia di lui e altri dispersi scampati all’incendio della Norman Atlantic, durante la navigazione - facebook.com facebook