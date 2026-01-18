La telefonata della moglie di Commisso il coro del gruppo | Rocco! Rocco! Emozioni viola

Da gazzetta.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita a Bologna, la moglie di Commisso, Catherine, e il figlio Giuseppe hanno chiamato il direttore generale Ferrari, condividendo il loro pensiero:

Appena finita la partita di Bologna Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale della Fiorentina, Ferrari per fare i complimenti al tecnico Vanoli e  tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine, nella vittoria esterna di Bologna.  “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”, hanno detto Catherine e Giuseppe Commisso. Negli spogliatoi Vanoli e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso in memoria del presidente scomparso ieri a New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la telefonata della moglie di commisso il coro del gruppo rocco rocco emozioni viola

© Gazzetta.it - La telefonata della moglie di Commisso, il coro del gruppo: "Rocco! Rocco!". Emozioni viola

Un altro dramma viola: è morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso
La Fiorentina piange la perdita del presidente Rocco Commisso, figura centrale nella gestione del club negli ultimi anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la comunità di Firenze, che si prepara ad affrontare questo momento di lutto e riflessione.

Addio Rocco Commisso. I ricordi della sua vita in Viola
Rocco Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio, ha lasciato il suo segno alla Fiorentina, acquistando la squadra nel 2019. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per i tifosi. In questa breve riflessione, si ricorda il percorso e l’impatto di un imprenditore che ha dedicato parte della sua vita alla Viola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.