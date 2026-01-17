Un altro dramma viola | è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

La Fiorentina piange la perdita del presidente Rocco Commisso, figura centrale nella gestione del club negli ultimi anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la comunità di Firenze, che si prepara ad affrontare questo momento di lutto e riflessione.

FIRENZE – Il mondo del calcio e la città di Firenze si risvegliano orfani di una delle figure più carismatiche e impetuose dell’ultimo decennio. Rocco Commisso, il presidente che aveva riportato l’orgoglio e l’ambizione globale nel cuore della Fiorentina, si è spento oggi all’età di 76 anni. L’annuncio, che ha immediatamente fatto il giro del mondo, è arrivato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club viola: un messaggio colmo di strazio con cui la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina hanno comunicato la fine di un lungo e sofferto percorso di cure. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

