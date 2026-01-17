Addio Rocco Commisso I ricordi della sua vita in Viola

Rocco Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio, ha lasciato il suo segno alla Fiorentina, acquistando la squadra nel 2019. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per i tifosi. In questa breve riflessione, si ricorda il percorso e l’impatto di un imprenditore che ha dedicato parte della sua vita alla Viola.

Addio a Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina è morto a 76 anni - Toccherà al figlio Joseph, dirigente della Fiorentina, il compito di proseguire il grande lavoro da lui iniziat ... vanityfair.it

ADDIO A ROCCO COMMISSO, MORTO A 76 ANNI: LUTTO NEL CALCIO ITALIANO - Lo ha annunciato la Fiorentina con una nota ufficiale, esprimendo il dolore della famiglia e del club. oksiena.it

ADDIO A ROCCO COMMISSO - Lazio, Lotito: "I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo, ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso" ift.tt/ly8iBRY x.com

Addio a Rocco Commisso: il messaggio di cordoglio del Milan. Disposto minuto di silenzio per tutte le gare di Serie A #MilanPress - facebook.com facebook

