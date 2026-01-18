La stampa spagnola su Alice Campello e Álvaro Morata | Lui vive in un' altra casa

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in particolare da Hola!, Álvaro Morata avrebbe trasferito la sua residenza in una casa vicina a quella condivisa con Alice Campello e i loro quattro figli. Le immagini esclusive pubblicate suggeriscono un cambiamento nella sua situazione abitativa, senza tuttavia fornire dettagli ulteriori sulle ragioni o sulle modalità di questa decisione.

Stando a Hola! i due non vivrebbero più insieme. Il magazine ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Álvaro Morata a Milano, mentre entra in una casa diversa da quella condivisa con Campello, sebbene a pochi metri di distanza. Di qui, l'ipotesi che il calciatore, che è tornato a giocare in Serie A, nel Como, non viva più con la moglie e con i quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, 7 anni, Edoardo, 5, e Bella, 3 anni. Una notizia che, se confermata, avvalorerebbe la tesi sul momento di difficoltà che la coppia starebbe vivendo. Le foto pubblicate da Hola! risalgono allo scorso 9 gennaio, giorno del terzo compleanno della piccola Bella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alice Campello e Alvaro Morata verso il divorzio. “Lui vuole separarsi”

Alice Campello e Alvaro Morata sono al centro di recenti indiscrezioni riguardanti una possibile separazione. Secondo fonti di gossip, la coppia avrebbe deciso di prendere strade diverse, con Morata desideroso di separarsi. La notizia, riportata dall’esperta Deianira Marzano, sta facendo discutere i fan e i media.

Nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: lui avrebbe un’amante. La reazione dell’influencer

Recenti indiscrezioni suggeriscono tensioni tra Alvaro Morata e Alice Campello, con alcune voci che ipotizzano un tradimento da parte del calciatore con Elena Sirigu. La coppia, nota per la loro stabilità, sembra attraversare una crisi, alimentata da rumors e commenti pubblici. La reazione di Alice Campello rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono eventuali conferme o smentite su questa complessa vicenda personale.

