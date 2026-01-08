Nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello | lui avrebbe un’amante La reazione dell’influencer
Recenti indiscrezioni suggeriscono tensioni tra Alvaro Morata e Alice Campello, con alcune voci che ipotizzano un tradimento da parte del calciatore con Elena Sirigu. La coppia, nota per la loro stabilità, sembra attraversare una crisi, alimentata da rumors e commenti pubblici. La reazione di Alice Campello rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono eventuali conferme o smentite su questa complessa vicenda personale.
La storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello potrebbe davvero essere giunta al capolinea. Le voci della rottura e del possibile tradimento da parte del calciatore con Elena Sirigiu si fanno sempre più insistenti. L’influencer rompe il silenzio. Continua la telenovela che coinvolge Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. Secondo quanto riportato dai media, in Spagna si sarebbero scatenate le voci su una giovane donna, Elena Sirigiu, collaboratrice del Como 1907, indicata senza troppi giri di parole come possibile coinvolgimento sentimentale del calciatore. Un’etichetta affibbiata con troppa facilità e senza prove, foto o conferme, tanto che lo stesso Parpiglia sottolineerebbe come il tritacarne mediatico sarebbe partito senza alcun fondamento concreto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
