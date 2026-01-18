La Spezia, immigrati decuplicati. E la sinistra finge di non vedere.

Negli ultimi anni, La Spezia ha visto un notevole incremento di immigrati, decuplicando la propria popolazione straniera. Tuttavia, alcuni osservatori segnalano come questa realtà venga poco discussa e affrontata, con un atteggiamento di apparente insensibilità da parte della sinistra locale. La città, incastonata tra mare e colline, rappresenta un esempio di complessità sociale e geografica che richiede un’attenzione concreta e rispettosa delle diverse sfaccettature della comunità.

La Spezia è un fazzoletto di 51 chilometri quadrati incastrato tra le colline e il mare, in un incrocio geografico che scombina le certezze della geografia politica e ne storce le linee: assolutamente ligure, ma pure un po' Toscana e con qualche ammiccamento alla vicina Emilia. Questo giusto per dire che una città di mare, marinai, marineria, container, navi, porti e arsenali, da sempre conosce arrivi e partenze. Ma negli ultimi anni, a partire dagli inizi del Duemila, i flussi migratori hanno travolto una zona che fino agli anni Novanta aveva conosciuto quasi esclusivamente migrazioni interne, dovute alle attività militari e mercantili.

