Omicidio a La Spezia la sinistra non aspetta e strumentalizza | così scatta l’assalto al governo

Di fronte alla tragedia avvenuta all’istituto Domenico Chiodo di La Spezia, è fondamentale mantenere rispetto e riservatezza. Tuttavia, alcuni gruppi politici hanno già iniziato a strumentalizzare l’evento, sollevando questioni politiche che rischiano di distogliere l’attenzione dalla memoria delle vittime. È importante affrontare la vicenda con sobrietà, lasciando spazio al confronto responsabile e al rispetto per le persone coinvolte.

La tragedia consumata all’istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia meriterebbe rispetto e silenzio. Uno studente di 18 anni è morto dopo essere stato colpito all’addome da un suo coetaneo in pieno orario di lezione e all’interno dell’aula. Una scena brutale, che ha scosso studenti e personale scolastico. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime: perdita massiccia di sangue, lesione alla milza, corsa disperata verso l’ospedale Sant’Andrea dopo i primi soccorsi della Croce Rossa e del 118, poi l’arrivo in shock room e l'intervento chirurgico. Tutto inutile. Mentre la comunità scolastica cercava di capire come fosse potuto accadere, e la città si stringeva intorno alla famiglia, certa politica — quella con la “p” minuscola — non ha perso tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

