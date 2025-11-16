Piantedosi pro-condono attacca la sinistra | Sanatorie solo per gli immigrati?

NAPOLI – E’ bufera sulle parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a favore della norma proposta da Fdi per riaprire il condono del 2003 che il candidato del centrodestra alle elezioni Regionali in Campania Edmondo Cirielli si è detto pronto a recepire in caso di vittoria. A margine di una conferenza stampa sul tema della sicurezza a Napoli, accanto a Cirielli, il titolare del Viminale ha respinto “questa visione così negativa quando tutta Italia ha fatto ricorso a quel condono che fu stabilito più di venti anni fa: condonare significa, a determinate condizioni, mettere in regola vecchie procedure, resettare, ripartire”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Piantedosi pro-condono attacca la sinistra: “Sanatorie solo per gli immigrati?”

