La Roma vince 2-0 a Torino

Da agi.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 a Torino contro la formazione di Marco Baroni. La partita è stata decisa dal primo gol in maglia giallorossa di Donyell Malen e dal ritorno a segno di Paulo Dybala. Con questo risultato, la squadra romana interrompe una serie negativa contro gli avversari torinesi, consolidando la propria posizione in campionato.

AGI - Con il primo gol in giallorosso di Donyell Malen e il ritorno alla rete di Paulo Dybala, la Roma vince così a Torino contro gli uomini di Marco Baroni, che in stagione avevano battuto due volte su due i giallorossi. All'Olimpico granata finisce 0-2, con la squadra di Gasperini che tiene il passo del Napoli, portandosi a -1 dai partenopei e allungando a +3 sulla Juventus, sconfitta ieri a Cagliari. Senza Ferguson e Dovbyk, infortunati, tocca a Malen, approdato a Trigoria quattro giorni fa e schierato immediatamente titolare. L'impatto dell'olandese (che compirà domani 27 anni) è subito devastante. 🔗 Leggi su Agi.it

Ascolti tv, Zvanì vince la serata. Boom Roma-Torino, bene Agorà
Gli ascolti televisivi di martedì evidenziano Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli su Rai1, con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli, che si aggiudica la serata. La partita tra Roma e Torino ha registrato un buon riscontro, mentre bene anche la trasmissione Agorà. Questi dati aiutano a comprendere le preferenze del pubblico e le performance delle principali produzioni televisive della giornata.

