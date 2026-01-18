la roma vince 2 0 a torino

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 a Torino contro la formazione di Marco Baroni. La partita è stata decisa dal primo gol in maglia giallorossa di Donyell Malen e dal ritorno a segno di Paulo Dybala. Con questo risultato, la squadra romana interrompe una serie negativa contro gli avversari torinesi, consolidando la propria posizione in campionato.

AGI - Con il primo gol in giallorosso di Donyell Malen e il ritorno alla rete di Paulo Dybala, la Roma vince così a Torino contro gli uomini di Marco Baroni, che in stagione avevano battuto due volte su due i giallorossi. All'Olimpico granata finisce 0-2, con la squadra di Gasperini che tiene il passo del Napoli, portandosi a -1 dai partenopei e allungando a +3 sulla Juventus, sconfitta ieri a Cagliari. Senza Ferguson e Dovbyk, infortunati, tocca a Malen, approdato a Trigoria quattro giorni fa e schierato immediatamente titolare. L'impatto dell'olandese (che compirà domani 27 anni) è subito devastante. 🔗 Leggi su Agi.it

