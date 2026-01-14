Ascolti tv Zvanì vince la serata Boom Roma-Torino bene Agorà

Gli ascolti televisivi di martedì evidenziano Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli su Rai1, con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli, che si aggiudica la serata. La partita tra Roma e Torino ha registrato un buon riscontro, mentre bene anche la trasmissione Agorà. Questi dati aiutano a comprendere le preferenze del pubblico e le performance delle principali produzioni televisive della giornata.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli segnare una media di 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah ha invece totalizzato 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Il Collegio ha ottenuto una media di 535.000 individui all'ascolto pari al 3.1%. Su Italia1 la Coppa Italia - con la sconfitta per 3 a 2 della Roma contro il Torino - ha radunato una media di 2.186.000 appassionati con l'11.0%. Su Rai3 Tremila anni di attesa ha calamitato 657. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv, Zvanì vince la serata. Boom Roma-Torino, bene Agorà Leggi anche: Ascolti tv, This is me vince la serata e batte Montalbano. Boom di Scotti Leggi anche: Ascolti tv martedì 13 gennaio: Zvanì, Io sono Farah, Roma-Torino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ascolti tv martedì 13 gennaio | Zvanì Io sono Farah Roma-Torino. Ascolti tv, Zvanì vince la serata. Boom Roma-Torino, bene Agorà - Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli con Federico Cesari ... iltempo.it

Ascolti TV ieri sera, 13 gennaio 2026: chi ha vinto tra Zvanì e Io Sono Farah? - Ascolti TV: vince Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli su RAI 1 con 2,3 milioni di spettatori. msn.com

Ascolti tv, vince Seduci & Scappa, serata record per Quarto Grado - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa con Francesco Arca ... iltempo.it

Tutto il talento di Federico Cesari nel ruolo di Giovanni Pascoli nel film Zvanì. Uno degli attori più promettenti della nuova generazione sta impersonando con grande stile il grande poeta italiano. Non è semplice incarnare un volto così importante, ma #Feder facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.