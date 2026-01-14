Ascolti tv Zvanì vince la serata Boom Roma-Torino bene Agorà

Gli ascolti televisivi di martedì evidenziano Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli su Rai1, con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli, che si aggiudica la serata. La partita tra Roma e Torino ha registrato un buon riscontro, mentre bene anche la trasmissione Agorà. Questi dati aiutano a comprendere le preferenze del pubblico e le performance delle principali produzioni televisive della giornata.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli segnare una media di 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah ha invece totalizzato 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Il Collegio ha ottenuto una media di 535.000 individui all'ascolto pari al 3.1%. Su Italia1 la Coppa Italia - con la sconfitta per 3 a 2 della Roma contro il Torino - ha radunato una media di 2.186.000 appassionati con l'11.0%. Su Rai3 Tremila anni di attesa ha calamitato 657. 🔗 Leggi su Iltempo.it

