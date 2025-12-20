Nel giorno del big match tra Juventus e Roma, un doppio ex del match come Daniel Fonseca ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Conta di più per la Juventus. I bianconeri giocano in casa e hanno bisogno di un successo per accorciare sulla Roma e sulle rivali. Stiamo assistendo ad un campionato equilibrato, senza cannibali, e non siamo nemmeno a metà: la squadra di Spalletti vincendo potrebbe ambire a rientrare nel giro Scudetto”. L’uruguaiano ha poi proseguito, proiettandosi anche sull’imminente mercato invernale, che potrebbe portare nella Capitale il giusto rinforzo in attacco di cui ha bisogno la formazione giallorossa: “Gasperini si meriterebbe un bel colpo in attacco a gennaio, sento parlare di Zirkzee del Manchester United: andrebbe benissimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Daniel Fonseca: “Se la Roma vince a Torino può lottare per il titolo”

