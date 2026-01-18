La Roma di Raspadori ‘passa’

La Roma di Raspadori ottiene un risultato positivo, riflettendo un momento importante della stagione. In un contesto in continua evoluzione, il calcio dimostra come le dinamiche di mercato possano influenzare rapidamente le formazioni e le strategie delle squadre. La squadra si prepara ora a proseguire il percorso con attenzione e determinazione, in un ambiente in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

2026-01-14 17:58:00 Il web è in trepidazione: Nel calcio tutto cambia da un giorno all’altro e ancora di più quando entra in gioco il mercato. Pochi giorni fa, l’arrivo di Giacomo Raspadori al Roma entrava nella fase decisiva. Lo confermo Ricky Massara. Tuttavia, la famosa ultima “frangia” finirà, salvo colpi di scena inaspettati, con Jack dentro Atalanta. La squadra giallorossa, ovviamente, non è rimasta con le mani in mano e, nelle ultime 24 ore, ha accelerato fino a realizzare due acquisti per rafforzare la sua trama offensiva. Il primo è Robinio Vaz giovane attaccante (2007) per il quale, secondo informazioni provenienti dall’Italia, avrebbero raggiunto un accordo di principio con la Olimpico di Marsiglia prendere in mano uno degli attaccanti più stimolanti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

